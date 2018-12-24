В Забайкалье из-за подтопления ввели режим ЧС в дачных товариществах

Чита, , 13:54 — REGNUM Из-за выхода наледных вод 23 декабря в сельском поселении Смоленское Читинского района Забайкальского края в шести дачных некоммерческих товариществах (ДНТ) введён режим ЧС.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, 24 декабря врио губернатора Забайкалья Александр Осипов провёл оперативное совещание по ситуации в Читинском районе. Руководитель краевого департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Фёдор Кургузкин уточнил, что наиболее сложная ситуация складывается на территории Читинского и Красночикойского районов. Там продолжается подтопление поймы и населённых пунктов наледными водами.

«На территории двух ДНТ, там где обстановка наиболее сложная, ведётся отсыпка грунта», — сказал Кургузкин.

Осипов поручил «подготовить технику, грунт и в случае угрозы населённым пунктам своевременно реагировать».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край серьёзно пострадал от наводнения летом 2018 года. После месяца проливных дождей реки вышли из берегов и повредили сотни километров дорог, десятки мостов и тысячи домов жителей региона. Причитающиеся компенсации получили не все.

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