МВД назвало причины аварии в Чувашии, в которой погибли 12 человек

Чебоксары, , 13:46 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела по факту гибели в ДТП в Чувашии 12 человек. Обвинение предъявлено водителю грузового автомобиля, сообщили ИА REGNUM в МВД по региону со ссылкой на следственный департамент МВД России.

Речь идёт об аварии, которая произошла 11 октября 2018 года на территории Ленинского района Чебоксар. По данным полиции, водитель автобуса выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом. В результате аварии погибли 12 пассажиров, ещё двое ранены.

«Следствие полагает, что в сложных погодных условиях грузовик, тормозная система которого была неисправна, двигался с превышением предельно допустимой скорости. Водитель не обеспечил постоянного контроля за движением и не справился с управлением», — говорится в сообщении.

Водителю грузовика предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движении, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело направлено в Ленинский районный суд Чебоксар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 октября при столкновении грузового автомобиля Mercedes Benz и микроавтобуса Fiat Ducato, следовавшего из Канаша в Москву, пострадали 20 человек. 11 из них погибли на месте, ещё один человек скончался в больнице. 12 октября в Чувашии был объявлен траур в связи с трагедией.

Первое уголовное дело было возбуждено полицией по ч. 5 ст. 264 УК РФ. Второе уголовное дело возбудило следственное упрвление СКР «в связи с выявленными нарушениями в деятельности хозяйствующих субъектов, в чьем владении находятся указанные автотранспортные средства».