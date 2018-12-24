В МИД РФ предупредили о повышенном риске эпидемий в Индонезии

Москва, , 13:37 — REGNUM После цунами в Индонезии отмечается повышенный риск эпидемий, сообщает Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ на своей странице в Twitter.

«Индонезия — вследствие цунами на западном побережье острова Ява и на юге острова Суматра отмечается повышенный риск эпидемий, нехватки продовольствия и питьевой воды», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, цунами обрушилось на побережье Индонезии 23 декабря. По последним данным, в результате удара стихии погибли более 220 человек. Были повреждены более 550 жилых домов, девять гостиниц, 350 лодок, 60 магазинов и кафе. В общей сложности в стране пострадали 10 районов.

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