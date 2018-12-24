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В Индии при столкновении 50 автомобилей погибли восемь человек

Происшествия

Все обстоятельства произошедшего выясняются

Нью-Дели, 24 декабря 2018, 13:22 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия с участием 50-ти автомобилей в Индии погибли не менее восьми человек, еще несколько пострадали, передает телеканал NDTV.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе Рохтак — Ревари недалеко от города Джаджар в штате Харьяна. В ДТП попали в том числе школьные автобусы. Всех пострадавших доставили в больнице, на месте аварии образовалась двухкилометровая пробка. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в индийском штате Джамму и Кашмир пассажирский автобус съехал в овраг. В результате ДТП погибли 11 человек, 19 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое.

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Дорожно-транспортные происшествия
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