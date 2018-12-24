В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали шесть человек

Москва, , 13:05 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Москве пострадали шесть человек, об этом 24 декабря сообщили в столичном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел на 30-м километре Киевского шоссе, столкнулись три легковых автомобиля. В результате происшествия были госпитализированы шесть человек. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла массовая авария с участием машины скорой помощи, грузовика и внедорожника. Пострадали два человека.

Читайте также: В Москве произошло массовое ДТП с участием кареты скорой помощи