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В ДТП на Киевском шоссе в Москве пострадали шесть человек

Происшествия

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего

Москва, 24 декабря 2018, 13:05 — REGNUM  В результате дорожно-транспортного происшествия в Москве пострадали шесть человек, об этом 24 декабря сообщили в столичном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел на 30-м километре Киевского шоссе, столкнулись три легковых автомобиля. В результате происшествия были госпитализированы шесть человек. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Москве на съезде с Третьего транспортного кольца на Комсомольский проспект произошла массовая авария с участием машины скорой помощи, грузовика и внедорожника. Пострадали два человека.

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Дорожно-транспортные происшествия
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