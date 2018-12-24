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ВВС Турции «нейтрализовали» в Ираке шесть членов РПК

Происшествия

Вероятно, все они убиты

Анкара, 24 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  Военно-воздушные силы Турции «нейтрализовали» шестерых членов Рабочей партии Курдистана на территории Ирака, сообщает 24 декабря Anadolu ajansi.

Термин «нейтрализован» часто используется турецкими военными в качестве эвфемизма, за которым скрывается либо убийство противника, либо захват в плен или добровольная сдача.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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