В Калужской области пассажирский автобус попал в ДТП: есть пострадавшие

Малоярославецкий район, Калужская область, , 12:47 — REGNUM Рейсовый автобус ЛИАЗ с 40 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем марки ВАЗ-2172 «Лада Приора» на автодороге «А 130 — Спас-Загорье — МЗ «Украина» в Малоярославецком районе Калужской области 24 декабря, около 08:00. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила официальный представитель ГИБДД УМВД России по Калужской области Татьяна Владимирова.

По её словам, по предварительной информации, из-за сложных погодных условий, вызванных обильным снегопадом, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения, где она врезалась в рейсовый автобус. Из-за сильного удара при столкновении автотранспортных средств водителя автомобиля ВАЗ-2172 зажало в салоне, а женщину, находившуюся на переднем сидении «легковушки» и не пристегнутую ремнями безопасности, выбросило через лобовое стекло на дорогу. С подозрением на серьезную травму позвоночника женщина была экстренно госпитализирована в медицинское учреждение.

Между тем, по информации в социальных сетях, в больницу также попала одна из пассажиров автобуса, которая при столкновении упала в салоне и получила травму.

Рейсовый автобус направлялся из Обнинска в Малоярославецкий район.

Напомним, обильный снегопад серьезно осложнил обстановку на дорогах Калужской области. Сотрудники ГИБДД обратились к водителям с просьбой соблюдать предельную внимательность на заснеженной дороге и не нарушать скоростной режим. По данным Главного управления МЧС России по Калужской области, снегопад, местами сильный, ожидается в регионе в течение всего дня 24 декабря.