В Каталонии ищут подозреваемого в подготовке «рождественских» терактов

Барселона, Испания, , 12:48 — REGNUM Полиция испанской автономии Каталония усилила меры безопасности после предупреждения США о возможном совершении терактов в Барселоне в период праздников, пишет газета El País 24 декабря.

В частности, ведется розыск 30-летнего водителя автобуса родом из Марокко, который может иметь отношение к готовящимся нападениям. На данный момент нет никаких доказательств того, что подозреваемый находится в Испании.

Полиция проводит проверки водителей автобусов и микроавтобусов в центре Барселоны, контролирует прибывающих в Каталонию. Во время рождественских каникул будет усилена охрана пешеходной улицы Ла Рамбла, где в 2017 году произошел теракт, и других достопримечательностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственный департамент США обратился к своим соотечественникам в Испании с призывом быть бдительными в связи с угрозой совершения теракта. Нападения могут произойти в местах скопления туристов, пассажиров транспорта.

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