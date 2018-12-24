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Норвегия: угонщик, заблокированный в машине, позвал на помощь полицию

Происшествия

Полиция «освободила его и поместила под стражу»

Тронхейм, Норвегия, 24 декабря 2018, 12:37 — REGNUM  Автомобильный угонщик был вынужден 24 декабря обратиться в полицию за помощью, после того как он оказался закрытым в машине, которую пытался угнать, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции норвежского города Тронхейм, молодой человек, чье имя и фамилия правоохранители не стали раскрывать, попытался украсть автомобиль из магазина, но оказался заблокированным в ней.

В полиции добавили, что после его звонка они поспеши на место происшествия для того, чтобы «освободить его и взять под стражу».

Как сообщают местные СМИ, 17-летний злоумышленник был задержан за мелкие правонарушения.

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