Норвегия: угонщик, заблокированный в машине, позвал на помощь полицию

Тронхейм, Норвегия, , 12:37 — REGNUM Автомобильный угонщик был вынужден 24 декабря обратиться в полицию за помощью, после того как он оказался закрытым в машине, которую пытался угнать, сообщает американское агентство Associated Press.

По данным полиции норвежского города Тронхейм, молодой человек, чье имя и фамилия правоохранители не стали раскрывать, попытался украсть автомобиль из магазина, но оказался заблокированным в ней.

В полиции добавили, что после его звонка они поспеши на место происшествия для того, чтобы «освободить его и взять под стражу».

Как сообщают местные СМИ, 17-летний злоумышленник был задержан за мелкие правонарушения.