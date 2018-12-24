В Ростове-на-Дону осудили членов крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир»*

Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM Четверо членов террористической структуры «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) приговорены к длительным срокам заключения. Приговор вынес Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня, 24 декабря. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

На скамье подсудимых оказались уроженцы Узбекистана и Таджикистана. В декабре 2015 года Энвер Мамутов из Самарканда организовал в Бахчисарае деятельность ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), через которую распространял идеологию этой террористической организации на территории Крыма. К незаконной деятельности он вовлек Рустема Абильтарова, Зеври Абсеитова и Ремзи Меметова.

Также Мамутов занимался вербовкой новых участников, вовлекая их в деятельность преступной организации.

«Организатор ячейки осуществлял переписку с неустановленными лицами, перед которыми отчитывался о количестве, вовлеченных в организацию «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — уточнили в суде.

Решением суда Мамутов приговорён к лишению свободы сроком на 17 лет с ограничением свободы сроком на 1,5 года. Остальным участникам группировки — Абильтарову, Абсеитову и Меметову — назначено наказание в виде тюремного заключения на 9 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима.

ИА REGNUM напоминает, что в конце октября 2018 года двое членов террористической структуры — двое граждан Киргизии — «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были приговорены к длительным срокам заключения. Северо-Кавказский окружной военный суд назначил Акрамжону Абдуллаеву 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, Нематжону Исроилову — 13 лет заключения.