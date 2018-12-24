Истязал и надругался над дочерью: дело в Чувашии

Чебоксары, , 12:23 — REGNUM В Чувашии завершились судебные разбирательства по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя республики, которого обвиняли в жестоком обращении и надругательстве над девятилетней дочерью. Суд признал его виновным и назначил 13 лет лишения свободы, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Согласно материалам уголовного дела, в мае 2018 года в Новочебоксарске злоумышленник у себя дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней дочери. Его действия пресекла его супруга, после чего сообщила об этом в правоохранительные органы.

«Кроме того, с августа 2017 года по май 2018 года злоумышленник злоупотреблял спиртными напитками, вел себя в присутствии малолетней дочери аморально, жестоко с ней обращаясь», — сказал Олег Дмитриев.

Оснований для признания осужденного невменяемым не установлено. С девочкой организованы психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия. В органы внутренних дел внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению указанных преступлений.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетней»), п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 156 УК РФ («Истязание малолетней и неисполнение обязанностей по ее воспитанию, соединенное с жестоким обращением с ней»). Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.

Отметим, что жертвами в Чувашии становятся не только собственные дети, но и приемные. В 2013 году в республике было возбуждено первое уголовное дело по факту избиения приёмного ребёнка в Ядринском районе. Напомним, с 26 по 28 января 2013 года злоумышленница трижды избивала взятую в августе 2012 года под опеку 8-летнюю девочку, нанося ей удары по различным частям тела, в том числе и деревянной щеткой. Об этом удалось узнать благодаря бдительности классного руководителя ребёнка, которая заметила у ученицы кровоподтек на щеке.

Напомним, в СУ СКР по Чувашии продолжает работать прямая телефонная линия «Ребенок в опасности». По телефонам 8 (8352) 624−657 или 123 (с мобильного телефона) принимают информацию о противоправных деяниях в отношении несовершеннолетних. Обращения принимаются круглосуточно с автоматической аудиозаписью обращения.