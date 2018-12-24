Израильские военные арестовали 15 палестинцев

Тель-Авив, Израиль, , 12:27 — REGNUM Вооруженные силы Израиля арестовали 15 палестинцев во время ночных рейдов на оккупированной территории Западного берега реки Иордан, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

Арестованные палестинцы обвиняются израильскими военными в вовлеченности в террористическую деятельность.

Напомним, правоохранительные службы Израиля регулярна проводят аресты на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, как правило задержания происходят ночью.

В настоящее время в тюрьмах еврейского государства содержатся свыше 6 тыс. палестинцев, среди них женщины, дети, палестинские законодатели, а также лица, которым не были предъявлены никакие обвинения.

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