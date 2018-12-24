Замглавы Роструда требует оперативно помочь семьям погибших в Соликамске

Пермь, , 12:11 — REGNUM В Пермском крае нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших во время аварии в шахте Соликамска. Об этом на встрече с губернатором Максимом Решетниковым заявил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости населения Иван Шкловец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Школвец назвал три задачи своего ведомства. Среди них координация усилий федеральных структур по оказанию родственникам погибших помощи, создание комиссии по расследованию обстоятельств трагедии и мониторинг выплат родственникам погибших горняков. По его словам, родственники уже получили все необходимые консультации.

Чиновник также напомнил, что выплаты семьям погибших осуществят власти регионов, Фонд социального страхования и работодатель. «Нужно обеспечить оперативную помощь семьям погибших», — заявил Шкловец.

Максим Решетников со своей стороны поручил вице-премьеру края Татьяне Абдуллиной взять на контроль работу социальных служб города Соликамска по оказанию помощи семьям погибших. Кроме того, из бюджета края семьи погибших получат по миллиону рублей, а социальному блоку правительства края поручено обеспечить индивидуальное сопровождение каждой из семей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря в шахте Соликамска возник пожар. Погибли девять работников подрядной организации, которые вели там строительные работы. Возбуждено уголовное дело. четверо сотрудников подрядчика уже задержаны.