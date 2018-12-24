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В США неизвестные облили звезду Трампа искусственной кровью

Происшествия

Полицейские на стали усиливать охрану для пресечения возможных повторных попыток вандализма

В США неизвестные облили звезду Трампа искусственной кровью
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Лос-Анджелес, США, 24 декабря 2018, 12:09 — REGNUM  В Лос-Анджелесе неизвестные закрасили на «Аллее славы» звезду президента США Дональда Трампа красной краской, имитирующей кровь, сообщает TMZ.

https://twitter.com/TMZ/status/1076763853633970176

Отмечается, что при этом полицейские на стали усиливать охрану для пресечения возможных повторных попыток вандализма, поскольку «не хватает рабочей силы».

Напомним, ранее в США приговорили к трем годам условного заключению вандала, который разбил звезду Трампа. Инцидент произошел 25 июля, злоумышленник сам сдался полиции. Звезду восстановили в начале августа.

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Вандализм
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