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Возгорание торгового центра произошло в Дагестане

Происшествия

Пожар ликвидирован, пострадавших нет

Возгорание торгового центра произошло в Дагестане
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пожарная команда

Махачкала, 24 декабря 2018, 12:04 — REGNUM  Возгорание торгового центра «Апельсин» произошло сегодня, 24 декабря, в городе Махачкале. По предварительной информации жертв и пострадавших нет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС Дагестана.

Информация о пожаре в управление поступила в 06:20, и уже спустя 20 минут он был полностью ликвидирован. К тушению были привлечены 20 человек и пять единиц техники.

Напомним, двумя днями ранее, 22 декабря, пожар произошёл на рынке в городе Хасавюрте. Он начался примерно в 18:58 и был полностью ликвидирован спустя два с половиной часа. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 22 сентября 2018 года в результате пожара полностью сгорело здание школы в селе Миатли Кизилюртовского района Дагестана. Общая площадь возгорания составила 517 кв. м. Учеников было решено временно перевести в школу, расположенную в соседнем селе Новозубутли.

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Пожары в учреждениях торговли
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