Посетителя кафе убили в Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 11:44 — REGNUM В столице Карачаево-Черкесии в ночь на 22 декабря был убит житель аула Верхняя Теберда. Инцидент произошел в кафе «Гранд Хаят», расположенном по улице Первомайской, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета по региону.

«Несколько человек устроили потасовку, переросшую в драку, после чего один из молодых людей произвёл из огнестрельного оружия несколько выстрелов в 37-летнего жителя аула Верхняя Теберда Карачаевского района. Потерпевший получил огнестрельное ранение грудной клетки, в результате чего скончался», — говорится в сообщении СКР.

В настоящее время по факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступников разыскивают. СКР обратился с просьбой к жителям республики помочь следствию на условиях конфиденциальности.

В соцсети появилось видео с места происшествия, на котором видно, что в конфликте принимали участие несколько человек. После раздавшегося выстрела один из них упал, остальные скрылись с места преступления. Ряд СМИ сообщил о том, в настоящее время полиция уже установила подозреваемого, им оказался ранее судимый 29-летний житель села Светлое.