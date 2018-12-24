В Калуге следователи выясняют причины смерти 12-летней девочки

Калуга, , 11:33 — REGNUM В Калуге была обнаружена 12-летняя школьница без признаков жизни. Как сообщила 24 декабря корреспонденту ИА REGNUM начальник отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России Наталья Горохова, тело девочки было обнаружено в квартире дома одного из микрорайонов областного центра.

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О случившемся в полицию сообщил сожитель матери погибшей. Отмечается, что девочка росла в неполной, но благополучной семье. Она хорошо училась и никогда не состояла на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.

По факту смети 12-летней девочки калужские правоохранители проводят проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё одна трагическая смерть произошла в Калужской области в марте 2017 года. На одной из улиц города Обнинска было обнаружено тело 14-летней девочки. Предположительно, ребёнок покончил с собой. Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В школе, где училась погибшая девочка, её характеризуют положительно: она получала хорошие отметки, и нареканий к её поведению у учителей не было.