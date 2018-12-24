В Турции арестованы 22 человека, подозреваемых в связях с ФЕТО

Анкара, , 11:19 — REGNUM Правоохранительные службы Турции арестовали 22 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, сообщает 24 декабря Anadolu Ajansi.

ФЕТО считается в стране террористической организацией и ее деятельность на территории государства запрещена, лидером движения является религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен, разыскиваемый властями страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции была осуществлена попытка государственного переворота, в причастии которой был обвинен Гюлен, ныне скрывающийся в США. Духовный лидер отвергает подобные обвинения.

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