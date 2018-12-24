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В Перу закрыты морские порты и пляжи из-за волнения моря

Происшествия

Волны затопили улицы и торговые центры в некоторых населенных пунктах

Лима, 24 декабря 2018, 11:13 — REGNUM  В Перу закрыты 33 порта и множество пляжей из-за высокого уровня волнения моря, передает канал TeleSur 23 декабря.

Национальный центр по чрезвычайным ситуациям известил о закрытии десятков портов на побережье Перу, в том числе Сорритос, Пунта-Саль, Манкора, Лос-Органос, Колан, Грау и Канкас. Высота волн в этих местах составила до 50 м. Посетители пляжей были эвакуированы.

В заливе Пьюра море поднялось на 50% выше своего обычного уровня, волны затопили близлежащие улицы и торговые центры.

Власти Перу исключили, что волнения моря связаны с цунами, обрушившимся на Индонезию. Как сообщало ИА REGNUM, в результате удара стихии в Индонезии погибли 280 человек, более 800 получили ранения. Причиной возникновения цунами стало частичное извержение вулкана Анак Кракатау.

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Морские и речные грузоперевозки
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