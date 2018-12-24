Названа причина гибели большого количества людей в Индонезии

Джакарта, , 11:18 — REGNUM Власти Индонезии заявили, что причиной гибели большого количества людей из-за последствий цунами стало отсутствие системы раннего оповещения об угрозе, сообщает 24 декабря Geo TV.

Кроме того, не последнюю роль сыграли трудности со специализированным оборудованием, которого не хватало сотрудникам спасательных служб.

«Отсутствие системы раннего оповещения стало причиной того, что цунами не было вовремя обнаружено», — говорится в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Напомним, 23 декабря извержение вулкана Анак-Кракатау породило цунами, обрушившееся на прибрежные района Индонезии. В результате трагедии погибли по меньшей мере 280 человек.

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