На Урале начались проверки заказов и расходов Свердловской железной дороги

Екатеринбург, , 10:47 — REGNUM Надзорные органы проводят проверку исполнения законодательства Свердловской железной дорогой (СвЖД) в части исполнения заказов юрлицами, расходования бюджетных средств и финансирования в рамках инвестиционных программ на строительство, реконструкцию и ремонт объектов магистрали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Основанием проверки явилось возбуждение ряда уголовных дел по фактам нарушений, допущенных при строительстве объектов железнодорожного транспорта, а также публикации СМИ и сети интернет», — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно о задержании в Екатеринбурге начальника СвЖД Алексея Миронова, в ходе совместной операции оперативников ФСБ и следователей Уральского СКР на транспорте. Чиновника заподозрили в получении крупной взятки.

На следующий день Алексею Миронову были предъявлены обвинения, а следственные органы ходатайствовали об избрании меры пресечения в виде ареста. Ленинский районный суд Екатеринбурга 14 декабря удовлетворил ходатайство, а 21 декабря Свердловский областной суд рассмотрев жалобу защиты Алексея Миронова, оставил

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