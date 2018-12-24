Акробатка сорвалась с высоты во время представления в Германии

Ремшайд, Германия, , 10:51 — REGNUM 23 декабря во время циркового представления в немецком городе Ремшайд (Северный Рейн — Вестфалия) артистка сорвалась с восьмиметровой высоты. 32-летняя женщина находится в реанимации, передает канал n-tv.

Как сообщила полиция, инцидент произошел в «Рождественском ремшайдском цирке». Пострадавшая — гражданская супруга директора цирка, о ее состоянии не сообщается. Представление было прервано.

Среди зрителей оказался профессиональный спасатель, который оказал первую помощь. Полиция выяснит, была ли организована страховка во время представления.

«Точные обстоятельства этого происшествия являются предметом дальнейшего полицейского расследования», — сказали в полиции.

Руководство цирка отказалось давать комментарии.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября этого года на Кубани цирковая львица набросилась на четырехлетнюю девочку, сидевшую в первом ряду. Несколько дней ребенок провел в коме.