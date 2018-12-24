Понедельник, 24 Декабря 2018 года
11:33:09 МСК

Цунами в Индонезии: иностранных граждан среди жертв нет

Происшествия

В результате цунами в Индонезии погибло 280 человек, 843 получили ранения и 28 пропали без вести

Джакарта, 24 декабря 2018, 10:49 — REGNUM  В национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии заявили, что граждан иностранных государств среди погибших в результате цунами нет, сообщает Antaranews.

Официальный представитель агентства по борьбе со стихийными бедствиями Сутопо Пурво Нугрохо заявил, что в результате цунами в Индонезии погибло 280 человек, 843 получили ранения и 28 пропали без вести.

Известно также, что в результате цунами повреждены 556 жилых домов, 9 гостиниц, 350 лодок, 73 транспортных средства, 60 магазинов и кафе. В общей сложности в стране пострадали 10 районов.

Национальная полиция, министерство социальных дел, министерство здравоохранения, министерство общественных работ, министерство энергетики и минеральных ресурсов и другие соответствующие агентства продолжают оказывать помощь местным органам власти в ликвидации последствий цунами и эвакуации жертв. Порядка 15 единиц тяжелой техники было развернуто для разбора завалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ученые новозеландского научно-исследовательского института заявили, что, основываясь на спутниковых снимках, частичное извержение вулкана Анак Кракатау вызвало цунами.

Читайте ранее в этом сюжете: Извержение вулкана Анак Кракатау спровоцировало цунами в Индонезии — ученые

Читайте развитие сюжета: Глава Индонезии прибыл в пострадавшую от цунами провинцию Бантен

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Стихийные бедствия в Индонезии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить