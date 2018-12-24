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СКР начал проверку после схода с рельсов электрички на Кубани

Происшествия

Два человека после аварии попали в больницу

СКР начал проверку после схода с рельсов электрички на Кубани
Иллюстрация: Sledcom.ru
Следственный комитет РФ

Краснодар, 24 декабря 2018, 10:27 — REGNUM  Процессуальную проверку по факту схода двух вагонов электропоезда в Краснодарском крае 24 декабря начали следственные органы Южного следственного управления на транспорте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 06:00 на станции Навагинской, под Туапсе, причиной стал сход селя.

Как уточнили в СКР, в результате ЧП пострадали два человека, мужчина и женщина, они доставлены в больницу города Белореченск.

На место происшествия выехали следователи. Данные о происшествии уточняются.

Читайте ранее в этом сюжете: Под Туапсе вагоны электрички сошли с рельсов: трое пострадавших

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