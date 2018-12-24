ВСУ 18 раз нарушили режим прекращения огня — СЦКК ДНР

Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки вооружённые формирования Украины выпустили по территории ДНР 292 единицы боеприпасов, сообщили 24 декабря в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ трижды открывали огонь из 82-мм миномётов, выпустив при этом пятнадцать мин. Они также применили вооружение БМП, зенитную установку, гранатомёты различных типов и крупнокалиберное огнестрельное оружие.

На горловском направлении зафиксирована стрельба из вооружения БМП, гранатомётов АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики ВСУ применили гранатомёты и крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (Зайцево, поселок шахты имени Гагарина); Ясиноватая, Крутая Балка, Веселое, Жабичево, Донецк (Вольво-центр, Александровка), Саханка», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что люди и гражданская инфраструктура из-за действий ВСУ не пострадали.

Напомним, 22 декабря в СЦКК заявили, что украинские формирования 23 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив 50 единиц боеприпасов.

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Отметим, 19 декабря украинская сторона сорвала переговоры о «рождественском» перемирии.

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Ранее в ДНР неоднократно предупреждали о подготовке ВСУ к наступлению в Донбассе.

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