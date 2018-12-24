Извержение вулкана Анак Кракатау спровоцировало цунами в Индонезии — ученые

Веллингтон, , 10:07 — REGNUM Изображение спутника Sentinel-1 европейского космического агентства (ESA) подтверждает, что извержение вулкана Анак Кракатау спровоцировало цунами в Зондском проливе, сообщает Sindonews.

Ученые заявили, что, основываясь на спутниковых снимках и доступной информации, частичное извержение вулкана вызвало «смертоносную волну».

«Подводные оползни — это основная теория», — заявил Сэйм Тейлор-Оффорд, сейсмолог из новозеландского научно-исследовательского института GNS Science в Веллингтоне.

Вулкан Анак Кракатау, который расположен между островами Ява и Суматра в Зондском проливе, уже несколько месяцев извергает пепел и лаву. Извержение вулкана 23 декабря длилось 24 минуты, что вызвало подводный оползень и цунами.

Ученые утверждают, что цунами было вызвано вулканом, а не землетрясением. По этой причине жители прибрежной зоны не видели и не чувствовали приближение цунами. Жители заявили только, что «внезапно появилась волна высотой 3 метра».

Согласно последним данным о цунами, обрушившемся на прибрежные районы Бантена и Южного Лампунга, 280 человек погибли и еще сотни получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники наблюдательного пункта вулкана Анак Кракатау зафиксировали сейсмическую активность, исходящую от вулкана. По данным специалистов с 21 по 22 ноября 2018 года произошло 407 извержений. Высота выбрасываемой лавы достигала 100 метров.

Последнее известное всему миру извержение вулкана Анак Кракатау произошло в 1883 году, число погибших оценивается в 36 тыс. человек.

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