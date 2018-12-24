США предупредили о высоком уровне террористической опасности в Барселоне

Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Госдепартамент Соединенных Штатов предупредил о высоком уровне террористической опасности в Барселоне во время праздников. Об этом говорится на странице бюро консульских дел Госдепа в Twitter.

Отмечается, что во время рождественских и новогодних праздников в районе Рамбла в Барселоне туристам следует проявлять повышенную осторожность в местах передвижения транспортных средств.

«Террористы могут атаковать практически без предупреждения, нацелившись на туристические места, транспортные узлы и другие общественные места», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа 2017 года на улице Рамбла в Барселоне в группу пешеходов въехал фургон. Похожая атака произошла в городе Камбрильсе. Погибли 16 человек. Ответственность за теракты взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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