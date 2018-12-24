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В Берлине найдена мертвой антиисламский блогер из Бангладеш

Происшествия

Что послужило причиной смерти девушки, не сообщается

Берлин, 24 декабря 2018, 09:55 — REGNUM  В Берлине обнаружена мертвой блогер, критиковавшая ислам. Ранее она заявляла, что получала угрозы от радикально настроенных мусульман, сообщает портал Journalistem Watch.

Тело 23-летней Тамалики Сингха было обнаружено в ее квартире еще 18 декабря, но это известие не получило широкой огласки. Последний раз девушка выходила на связь со знакомыми 12 декабря.

Сингха переехала из Бангладеш в Германию в декабре 2017 года, спасаясь от преследования исламистов на родине. Блогера поддержал клуб писателей P.E.N, предложивший ей стипендию по программе «Писатели в изгнании». Члены клуба подтвердили смерть Тамалики Сингха.

С 2012 года девушка под псевдонимом вела блог Арпита Ройчудхури, в котором критиковала ислам и политику своей страны. Она заявляла прессе, что исламисты угрожали ей похищением, убийством, изнасилованием.

Что послужило причиной смерти блогера, еще не известно. Ее окружение говорит о депрессии, которая преследовала Сингха с момента переезда в Германию. Полиция ведет расследование.

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Политическая жизнь Германии
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