В Берлине найдена мертвой антиисламский блогер из Бангладеш

Берлин, , 09:55 — REGNUM В Берлине обнаружена мертвой блогер, критиковавшая ислам. Ранее она заявляла, что получала угрозы от радикально настроенных мусульман, сообщает портал Journalistem Watch.

Тело 23-летней Тамалики Сингха было обнаружено в ее квартире еще 18 декабря, но это известие не получило широкой огласки. Последний раз девушка выходила на связь со знакомыми 12 декабря.

Сингха переехала из Бангладеш в Германию в декабре 2017 года, спасаясь от преследования исламистов на родине. Блогера поддержал клуб писателей P.E.N, предложивший ей стипендию по программе «Писатели в изгнании». Члены клуба подтвердили смерть Тамалики Сингха.

С 2012 года девушка под псевдонимом вела блог Арпита Ройчудхури, в котором критиковала ислам и политику своей страны. Она заявляла прессе, что исламисты угрожали ей похищением, убийством, изнасилованием.

Что послужило причиной смерти блогера, еще не известно. Ее окружение говорит о депрессии, которая преследовала Сингха с момента переезда в Германию. Полиция ведет расследование.