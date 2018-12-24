В Подмосковье полицейские пресекли сбыт более 6,5 кг наркотиков

Красногорск, , 09:41 — REGNUM В Московской области сотрудники полиции пресекли незаконный сбыт более 6,5 кг наркотиков, сообщила 24 декабря начальник пресс-службы регионального главного управления МВД РФ Татьяна Петрова.

Отмечается, что на 148 км автодороги М-1 «Беларусь» был остановлен автомобиль под управлением 39-летнего уроженца Алтайского края. В ходе досмотра в машине было обнаружено и изъято 32 свертка с веществом растительного происхождения и сверток с порошкообразным веществом белого цвета.

«Установлено, что изъятые вещества являются наркотическим средством — марихуаной, общим весом более 6,2 килограммов и кокаином, общим весом около 300 граммов», — сообщила Петрова.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники полиции задержали жителя города Котельники Московской области, который подозревается в хранении более 3 кг марихуаны. Возбуждено уголовное дело.

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