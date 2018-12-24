Посольство РФ выразило соболезнования правительству и народу Индонезии

Джакарта, , 09:38 — REGNUM Российское посольство в Джакарте направило соболезнования правительству и народу Индонезии, в частности родственникам погибших в результате цунами, затронувшего провинции Бантен и Лампунг, сообщает Sindonews.

«Российское посольство в Индонезии выражает соболезнование в связи с цунами, произошедшим в Лампунге и Бантене. Надеемся, что мы все будет в безопасности», — сообщило российское посольство через свой аккаунт в Twitter.

Между тем через свой аккаунт в Facebook российское посольство обратилось ко всем российским гражданам, которые находятся в Индонезии, призывая их быть бдительными и следовать предупреждениям компетентных местных властей.

Согласно информации национального агентства по чрезвычайным ситуациям Индонезии, граждан России среди пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования главе Индонезии Джоко Видодо в связи с разрушительным цунами, которое обрушилось на побережье Индонезии 23 декабря 2018 года.

Подробности: Путин выразил соболезнования главе Индонезии в связи с жертвами цунами