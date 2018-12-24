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В Иркутской области самолет Ан-24 задел в аэропорту мачту освещения

Происшествия

Следователи проводят проверку

В Иркутской области самолет Ан-24 задел в аэропорту мачту освещения
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В салоне пассажирского самолёта Ан-24

Бодайбо, Иркутская область, 24 декабря 2018, 09:23 — REGNUM  В Иркутской области следователи организовали доследственную проверку по факту авиационного инцидента с самолетом Ан-24, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

По данным следствия, инцидент произошел 23 декабря около 13:40 по местному времени (08:40 мск) в аэропорту города Бодайбо. При рулежке на остановочное место самолет левым крылом задел столб фонарного освещения.

В этот момент на борту воздушного судна находились 24 пассажира, никто из них не пострадал. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иркутской области совершил аварийную посадку самолет Ан-24, выполнявший рейс по маршруту «Красноярск — Усть-Кут — Ленск». При заходе на посадку у воздушного судна произошел отказ правого двигателя.

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Авиапроисшествия
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