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Самолёт с 67 пассажирами вернулся в аэропорт Новосибирска после вылета

Происшествия

Установлены предварительные причины инцидента

Самолёт с 67 пассажирами вернулся в аэропорт Новосибирска после вылета
Ольга Шматова © ИА Красная Весна
Аэропорт «Толмачево»

Новосибирск, 24 декабря 2018, 09:18 — REGNUM  Следственные органы установили предварительную причину, по которой самолёт Embraer Е 170, следовавшего по маршруту Новосибирск — Нижневартовск, после вылета из аэропорта «Толмачево» вернулся обратно в воздушную гавань. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошёл сегодня, 24 декабря, около 08:20 по местному времени (04:20 мск).

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По предварительным данным, на борту лайнера находились четыре члена экипажа и 67 пассажиров.

«Предварительно, причиной возврата в аэропорт вылета стал сигнал о неубранном после взлета шасси. Капитан воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета», — уточнили в следственном ведомстве.

Отмечается, что посадка прошла благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило.

Проверка продолжается, по её результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года в Новосибирске совершил аварийную посадку Boeing, принадлежащий авиакомпании Azur Air. На борту воздушного судна, которое следовало из Таиланда в Самару, находилось 116 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла успешно. По предварительным данным, после взлёта самолёта из международного аэропорта Пхукета на взлетно-посадочной полосе были обнаружены фрагменты резины.

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Происшествия в аэропортах
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