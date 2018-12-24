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Под Туапсе вагоны электрички сошли с рельсов: трое пострадавших

Происшествия

Причина – сход селя

Туапсе, Краснодарский край, 24 декабря 2018, 09:06 — REGNUM  Три человека пострадали в результате схода с рельсов двух вагонов электрички в Краснодарском крае утром 24 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

ЧП произошло около 06:03 под Туапсе на станции Навагинская однопутного электрифицированного участка Белореченская — Кривенковская. Как сообщается, из-за схода селя с рельсов сошли два вагонов электропоезде №6929 сообщением Белореченская — Гойтх.

В результате ЧП троим пассажирам понадобилась медицинская помощь. Остальных пассажиров электрички обещают доставить на соседние станции, чтобы они могли проследовать к месту назначения другими видами транспорта.

Как уточнили в пресс-службе СКЖД, на движение других поездов происшествие не повлияло. На место ЧП направлены восстановительные поезда станций Туапсе и Белореченская.

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