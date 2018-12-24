УФСИН по Удмуртии обязали выплатить 1 млн рублей за гибель заключенного

Ижевск, , 08:58 — REGNUM Набережночелнинский городской суд частично удовлетворил иск матери заключенного, который скончался после побоев в удмуртской колонии, о возмещении ущерба, причиненного неправомерными действиями федеральным органом по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

В 2010 году сын истицы был осужден за кражу, ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы. При этом он являлся инвалидом второй группы. При приеме в колонию его незаконно обязали выполнять хозяйственные работы на территории учреждения. Мужчина отказался.

После этого и. о. начальника колонии надел на него наручники и отвел в обыскное помещение, а сотрудники колонии избили его. Мужчина получил множественные телесные повреждения, в результате чего возникла острая почечная и полиорганная недостаточность.

Заключенный был доставлен в республиканскую клиническую больницу, но на следующий день скончался.

Суд обязал взыскать с Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртии (УФСИН) за счет казны Российской Федерации компенсацию в отношении матери погибшего в размере 1 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в феврале прошлого года в Курганской области следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти осужденного в тюремной больнице.

По версии следствия, с июля 2016 года по январь 2017 года сотрудники исправительной колонии № 1 и ЛИУ-3 не обеспечили надлежащую медицинскую помощь 24-летнему заключенному, страдавшему хроническим эрозивным гастритом и хроническим дуоденитом. В итоге 7 января он умер в стационаре больницы ФСИН. Срок его заключения истекал 18 января.

Прокуратура установила, что администрацией ИК-1 не соблюдалась законность в части постоянного надзора за осужденными, охраны их здоровья. Также вскрыт факт утери работником ИК-1 ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.

В связи с выявленными нарушениями спецпрокурором в адрес начальника ИК-1 было внесено представление. По результатам его рассмотрения три должностных лица были привлечены к ответственности.