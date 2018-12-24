На инсталляции в центре Киева нарисовали свастику

Киев, , 08:35 — REGNUM На «арт-объекте» в виде огромной синей руки, который установлен на месте разрушенного памятника Ленину в районе Бессарабской площади Киева, неизвестные нарисовали огромную свастику, заявил журналист Андрей Пындык 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«По этой фотографии вы можете понять три вещи: 1 — не мне одному синяя рука напомнила одно характерное движение начала прошлого века. 2 — некоторые вандалы так и не научились рисовать свастики к концу 2018 года. 3 — камеры на Бессарабской площади не висят», — отметил журналист.

Напомним, в конце сентября 2018 года в центре Киева появилась большая синяя рука, которую создал румынский скульптор Богдан Рата. По его мнению, это должно символизировать «дружбу и общение».

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