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220 активистов «желтых жилетов» задержаны во Франции — СМИ

Происшествия

81 человек был помещен под стражу

220 активистов «желтых жилетов» задержаны во Франции — СМИ
Французская полиция и протестующие. Париж. 2018

Париж, 24 декабря 2018, 07:58 — REGNUM  Число задержанных во Франции в ходе мобилизации «желтых жилетов» увеличилось до 220 человек, сообщает Le Figaro.

Известно, что среди задержанных 81 человек был помещен под стражу.

В префектуре Парижа ранее сообщали о 142 задержанных, среди которых 19 человек помещены по стражу.

Согласно данным министерства внутренних дел Франции мобилизация «желтых жилетов» 22−23 декабря собрала 38 600 человек. Для сравнения в предыдущей демонстрации приняли участие 66 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Elabe, 70% жителей Франции одобряют акции протеста движения «желтых жилетов».

Подробности: 70% жителей Франции поддерживают движение «желтых жилетов» — опрос

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Протесты во Франции
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