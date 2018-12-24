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Усиленный контроль в аэропорту Франкфурта-на-Майне привел к хаосу

Происшествия

Тысячи пассажиров не попали на свои рейсы из-за длительных проверок

Франкфурт-на-Майне, Германия, 24 декабря 2018, 07:54 — REGNUM  Из-за усиленных мер безопасности в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) тысячи пассажиров пропустили свои рейсы, передает канал n-tv 23 декабря.

Ожидание на контрольно-пропускных пунктах затянулось до полутора часов.

«Несмотря на то, что они прибыли рано в аэропорт Франкфурта, 3000 пассажиров не смогли попасть на свои рейсы», — сообщили в авиакомпании Lufthansa.

Из-за того, что пассажиры не прибыли к самолетам, их багаж был выгружен из самолетов. В итоге 88 самолетов вылетели с серьезной задержкой, которая в некоторых случаях составила до 16 часов.

Система контроля безопасности была «явно перегружена» в часы пик, проблема должна быть решена срочно в наступающем году, заявил менеджер Lufthansa Детлеф Кайзер.

Аэропорт Франкфурта-на-Майне является аэропортом с самым высоким пассажиропотоком в Германии.

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Происшествия в аэропортах
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