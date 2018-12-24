В Мьянме найден убитым полицейский

Нейпьидо, , 07:41 — REGNUM Сотрудник правоохранительных органов Мьянмы был обнаружен мертвым в мятежном штате Ракхайн, сообщает 24 декабря Al Jazeera.

Тело полицейского было найдено на севере штата, что свидетельствует о новом витке напряженности между правительством и народностью рохинджа, в которой сильны сепаратистские настроения.

Напомним, беспорядки и столкновения в Мьянме начались в августе 2017 года, когда боевики «Армии освобождения рохинджа» совершили нападения на блокпосты правительственных войск, в результате ответных действий военных страну вынуждены были покинуть порядка 700 тыс. человек, переселившихся в лагеря для беженцев в Бангладеш.

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