В Уганде сгорела сахарная плантация

Кампала, , 07:53 — REGNUM 600 акров (около 243 гектаров) созревшего сахарного тростника в Уганде сгорело за 3 дня. ЧП произошло на Аграрно-промышленном предприятии Atiak Sugar Project, которым владеют правительство, представители общественности и частный инвестор, сообщает Daily Monitor Uganda.

Министр финансов страны Матиа Касайжа 20 декабря посетил место, где произошел пожар. Также он осмотрел остальные постройки на территории в 25,000 акров (около 10,1 тысяч гектаров) плантации Atiak Sugar Project в округе Амуру.

На встрече с местным правительством, инвесторами и фермерами министр призвал к спокойствию и заявил, что правительство расследует поджог и решает возникшие трудности. Он также отметил, что принял во внимание беспокойства лидеров о нестабильности в соседнем Южном Судане, отсутствии дисциплины у некоторых полицейских округа и другие проблемы.

Было названо две версии поджога. По первой его совершили местные жители, которых не устроил размер компенсации. Вторая версия — саботаж конкурентов против проектов Atiak Sugar Project.

Отмечается, что за серию пожаров, которые начались уже с 26 ноября, было уничтожено сахарного тростника ценой более 2 млрд угандийских шиллингов (около 538 тысяч долларов США).