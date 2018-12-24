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Нетрезвый боец ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Происшествия

Происшествие было скрыто командованием от вышестоящего руководства

Луганск, 24 декабря 2018, 07:19 — REGNUM  Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на автомобиле на мину в районе населенного пункта Катериновка в Донбассе, об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военнослужащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен. При этом, «по устоявшейся традиции», данное происшествие было скрыто командованием от вышестоящего руководства, подчеркнул Марочко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-гражданская администрация города Авдеевка, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, призвала жителей города не покупать алкогольные напитки украинским военнослужащим.

Между тем в мае 2017 года министерство обороны Украины приказало командирам ВСУ рассматривать борьбу с алкоголизмом в рядах киевских вооружённых формирований как одно из наиболее приоритетных направлений работы.

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Действия ВС Украины в Донбассе
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