Нетрезвый боец ВСУ подорвался на мине в Донбассе

Луганск, , 07:19 — REGNUM Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ), находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на автомобиле на мину в районе населенного пункта Катериновка в Донбассе, об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, военнослужащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен. При этом, «по устоявшейся традиции», данное происшествие было скрыто командованием от вышестоящего руководства, подчеркнул Марочко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-гражданская администрация города Авдеевка, расположенного на временно подконтрольной Украине территории ДНР, призвала жителей города не покупать алкогольные напитки украинским военнослужащим.

Между тем в мае 2017 года министерство обороны Украины приказало командирам ВСУ рассматривать борьбу с алкоголизмом в рядах киевских вооружённых формирований как одно из наиболее приоритетных направлений работы.

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