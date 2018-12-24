После пожара в горбольнице новосибирский Минздрав назначил проверку

Новосибирск, , 04:23 — REGNUM Ситуацию в Городской клинической больнице №2 в Октябрьском районе Новосибирска, где накануне, 23 декабря, произошёл пожар, назодится на контроле губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Министерство здравоохранения региона уже также приняло ряд, сообщили ИА REGNUM в правительстве области.

Напомним, пожар в в хирургическом отделении ГКБ №2 Новосибирска, унёсший жизнь одного человека, произошёл в 14:51 (время местное) 23 декабря. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров. Из отделения были эвакуированы десятки человек.

Читайте также: Пожар возник в больнице скорой помощи в Новосибирске

По данным заместителя министра здравоохранения Новосибирской области Елены Аксеновой, всего в отделении находилось 52 человека, из них 40 человек ходячих больных и 12 — лежачих. Погиб один человек с онкологическим диагнозом.

«В связи с ситуацией Минздрав региона принял оперативные меры — потоки скорой помощи по Новосибирску перераспределены с учётом изменения в графике работы больницы. Будет проведена проверка, в ходе которой причины ситуации и действия всех профильных структур будут тщательно проанализированы», — заявила Аксенова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные СМИ вероятной причиной пожара в Городской клинической больнице №2 в Новосибирске назвали поджог, который мог устроить погибший пациент. Врачи диагностировали у него последнюю стадию рака.

Читайте ранее в этом сюжете: Пожар в больнице Новосибирска мог устроить пациент