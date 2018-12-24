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В США автомобиль пробил здание церкви, где шла служба

Происшествия

Находившиеся в здании люди получили травмы и порезы

Колумбус, США, 24 декабря 2018, 04:20 — REGNUM  Здание церкви в американском городе Колумбус (штат Огайо) протаранил автомобиль. Пострадали шесть человек, сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел 23 декабря во время службы, когда в церкви находилось около ста человек. Машина насквозь пробила стену со стеклянными дверями, в стороны разлетелись осколки, в результате люди получили травмы и порезы.

Священник Джей Андерсон пояснил, что в церкви было больше посетителей, чем обычно, так как люди пришли послушать хор в преддверии католического Рождества.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в штате Индиана автомобиль въехал в остановку в тот момент, когда дети заходили в школьный автобус. В результате три школьника погибли, ещё один был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

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Происшествия в США
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