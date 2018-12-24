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В Индонезии заявили о гибели 222 человек из-за цунами

Происшествия

Большинство погибших и пострадавших — жители округа Пандегланг

Джакарта, 24 декабря 2018, 03:44 — REGNUM  Число жертв цунами в Индонезии достигло по меньшей мере 222 человек. Об этом официальный представитель индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо написал на странице в соцсети Facebook.

Данные о погибших и пострадавших Нугрохо привел по состоянию на 16:00 по местному времени (12:00 мск) 23 декабря. Он уточнил, что помимо погибших, еще 28 человек числятся пропавшими без вести. Пострадали 843 человека.

Ранее сообщалось о 168 погибших и 745 пострадавших в результате цунами. Большинство погибших и пострадавших — жители округа Пандегланг. В районах, испытавших основной удар стихии, разрушены жилые дома, гостиницы и административные здания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 декабря цунами возникло в Зондском проливе между индонезийскими островами Суматра и Ява. Вероятно, гигантскую волну спровоцировало извержение вулкана Анак-Кракатау.

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