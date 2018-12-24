Пожар в больнице Новосибирска мог устроить пациент

Новосибирск, , 02:47 — REGNUM Вероятной причиной пожара в городской клинической больницы №2 в Новосибирске является поджог. Его мог устроить погибший пациент, передают «Вести».

Предположительно, мужчина, лежавший в хирургическом отделении в палате на третьем этаже, поджег кровать и оборудование. Медики отмечают, что пациент курил в палате. Ранее у него диагностировали последнюю стадию рака.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в больнице Новосибирска унес жизнь одного человека. Площадь возгорания составила около 20 кв. метров, спасатели эвакуировали из отделения больницы 40 человек, включая 12 лежачих больных.

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