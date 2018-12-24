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Квартира на юге Москвы стала склепом для двух женщин

Происшествия

Дверь, которую не открывали два года, вскрыли сотрудники полиции

Москва, 24 декабря 2018, 02:19 — REGNUM  По меньшей мере два года пролежали в одной из квартир в Москве тела двух пожилых женщин. Дверь вскрыли после обращения в полицию их дальнего родственника, сообщает «Московский комсомолец».

Жильцами однокомнатной квартиры на 3-м Дорожном проезде были 86-летняя женщина и её 61-летняя дочь. По словам соседей, нелюдимая дочь заботилась о матери, но запрещала ей общаться с другими жильцами, никого не пускала в квартиру.

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Вероятно, три года назад старая женщина скончалась. Соседи полагали, что дочь похоронила свою мать. В 2016 году перестали видеть и вторую женщину, при этом в квартире росли долги за жилищно-коммунальные услуги.

Некоторое время назад проявил себя дальний родственник женщин. Он обратился к участковому, после чего дверь в квартиру вскрыли и обнаружили там скелетированные останки обеих жилиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в московских квартирах и ранее находили мумифицированные трупы людей. Так, в ноябре в квартире на юге столицы нашли тело мужчины, который скончался более года назад. В сентябре на юго-западе Москвы нашли мертвой пожилую женщину — её тело превратилось в мумию. В обоих случаях не было признаков криминальной смерти жильцов.

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Инциденты с пожилыми людьми
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