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В первом на Шпицбергене ограблении банка подозревают гражданина РФ

Происшествия

Добычей злоумшленника ненадолго стали 70 тыс. норвежских крон

Лонгйир, Норвегия, 24 декабря 2018, 01:57 — REGNUM  Российского гражданина подозревают в вооруженном нападении на банк на острове Западный Шпицберген (Норвегия). Об этом говорится в сообщении МИД России в соцсети Facebook.

«Генконсульство России на Шпицбергене выясняет обстоятельства, связанные с задержанием предположительно российского гражданина в связи с вооруженным ограблением банка в Лонгиербюене», — отмечено в сообщении.

Дипломаты пояснили, что запросили подробности у местных правоохранителей. Имя задержанного иностранца узнать пока не удалось.

Ранее пресс-служба губернатора города Лонгйира, где произошла атака на банк, сообщила о краже примерно 70 тыс. норвежских крон (около $8 тыс.). Злоумышленника — 29-летнего мужчину с ружьем — вскоре задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, нападение на банк произошло на полярном архипелаге Шпицберген впервые в истории. Население Лонгйира составляет 2 тыс. человек — они попросту знают друг друга в лицо.

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Ограбления банков и инкассаторов
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