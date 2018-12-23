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В Египте уничтожили 14 террористов

Происшествия

«У террористов обнаружены различное оружие, боеприпасы»

В Египте уничтожили 14 террористов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Каир, 23 декабря 2018, 23:17 — REGNUM  Силы безопасности Египта ликвидировали ячейку террористов на Синайском полуострове. Об этом, как передает информагентство SANA, говорится в заявлении МВД Египта.

По данным ведомства, операция силовиков, в ходе которой были уничтожены 14 террористов, проведена в городе Эль-Ариш.

«У террористов обнаружены различное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, армия и полиция Египта с февраля 2018 года ведут антитеррористическую операцию против членов незаконных вооруженных формирований.

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