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Трамп о последствиях цунами в Индонезии: «Немыслимые разрушения»

Происшествия

23 декабря 2018 г. на побережье Индонезии обрушилось цунами

Трамп о последствиях цунами в Индонезии: «Немыслимые разрушения»
Department of Foreign Affairs and Trade
Последствия цунами

Вашингтон, 23 декабря 2018, 23:04 — REGNUM  В результате обрушившегося на побережье Индонезии цунами погибли более двухсот человек. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии, — написал Трамп. — … Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 г. на побережье Индонезии обрушилось цунами. Основной удар стихии пришёлся на острова Ява и Суматра.

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