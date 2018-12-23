Трамп о последствиях цунами в Индонезии: «Немыслимые разрушения»

Вашингтон, , 23:04 — REGNUM В результате обрушившегося на побережье Индонезии цунами погибли более двухсот человек. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в соцсети Twitter.

«Немыслимые разрушения после цунами в Индонезии, — написал Трамп. — … Мы молимся за выздоровление и исцеление. Америка с вами!»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 декабря 2018 г. на побережье Индонезии обрушилось цунами. Основной удар стихии пришёлся на острова Ява и Суматра.

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