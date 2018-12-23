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На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек

Происшествия

ЧП произошло в воскресенье, 23 декабря, на ул. Косинская, д. 14, корп. 1

На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек
Иллюстрация: Moscow.mchs.ru
Пожарные

Москва, 23 декабря 2018, 21:59 — REGNUM  На востоке Москвы в квартире жилого многоэтажного дома вспыхнул пожар. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 23 декабря, на ул. Косинская, д. 14, корп. 1. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение… — сказал источник. — В ходе ликвидации пожара спасены пятеро человек».

Отмечается, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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Пожары в жилых домах
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