На востоке Москвы из горящей квартиры спасли пять человек

Москва, , 21:59 — REGNUM На востоке Москвы в квартире жилого многоэтажного дома вспыхнул пожар. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 23 декабря, на ул. Косинская, д. 14, корп. 1. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

«Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение… — сказал источник. — В ходе ликвидации пожара спасены пятеро человек».

Отмечается, что площадь возгорания составила 40 квадратных метров.

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