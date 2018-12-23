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Семьи погибших в Соликамске шахтёров из Башкирии получат по миллиону

Происшествия

В пермской шахте погибли трое жителей республики

Семьи погибших в Соликамске шахтёров из Башкирии получат по миллиону
Иллюстрация: Permkrai.ru
Черезвычайная ситуация в Соликамске

Уфа, 23 декабря 2018, 21:37 — REGNUM  Семьи погибших в шахте пермского Соликамска жителей Башкирии получат по миллиону рублей. Врио главы республики Радий Хабиров 23 декабря подписал распоряжение о выделении им единовременной материальной помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Средства будут выделены из бюджета Башкирии, уточнили в пресс-службе.

Всего в шахте Соликамска погибли трое жителей республики. Напомним, утром 22 декабря в стволе шахты возник пожар. Под землёй отрезанными от внешнего мира оказались девять рабочих подрядной организации.

Спасатели предприняли несколько попыток вызволить шахтёров живыми. Но всё оказалось напрасно. Утром 23 декабря в шахту удалось спуститься. Внутри были найдены тела девяти горняков. Их уже подняли на поверхность.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело. В Пермском крае объявлен траур.

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